Over 300 konkurrerende studenter skal delta på Nord Cup i helga!

Nord Cup 2023 arrangeres i helga og det betyr at litt over 300 studenter fra Trøndelag, Helgeland, Vesterålen og Bodø samles for å konkurrere.

Arrangørene ønsket å lage noe som alle studenter kunne være med på, uavhengig av hvor mye penger man måtte ha.

Med litt hjelp fra ulike studentorganisasjoner klarte de å gjøre arrangementet gratis for studentene.

Vi har tatt en prat med Adrian Reftun, styreleder i BOSI (Bodøstudentenes idrettslag). Hvordan er det å avholde et så stort arrangement?

Vi får også høre litt mer om hvilke konkurranser som skal foregå og hvordan ideen for et slikt arrangement oppsto.

Hele praten med Reftun hører du her: