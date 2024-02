Tar med lillebror Northug til Kobberløpet

For første gang tar Petter Northug jr. med seg lillebror Even Northug til Sulitjelma og Kobberløpet.

– Kobberløpet er strålende fornøyde over at både Even og Petter Northug skal delta i årets utgave av Kobberløpet i Sulitjelma, den 20. april 2024. Publikum kan glede seg til å se de to legendariske brødrene konkurrere på ski i Sulisfjellet, sier daglig leder i Kobberløpet, Mona Mosti.

Petter Northug stiller også i år til start på Kobberløpet, noe som har blitt en fast tradisjon for både Northug, Northug-fans og Kobberløpet. Nå får også lillebror Even være med. I helga ble han Norgesmester i sprint på Beitostølen og fikk med det sitt første individuelle NM-gull. Nå er det klart at begge står på startstreken i Sulis.

– Kobberløpet er meget stolte av å få brødrene Northug til Sulis. Det er med på å skape enda mer engasjement rundt skifesten. Petter har tidligere uttalt at han skal gå Kobberløpet hvert år – dette er helt klart med på å øke interessen rundt arrangementet, sier Mosti.

Vi har tatt en prat med Mosti. Hør innslaget her: