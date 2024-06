Sammen for små helter – En liten setning med mye mening

Førstkommende torsdag markerer starten på slutten for Team Rynkeby Salten

De gulkledde syklistene inviterer til barneaktiviteter, fest og moro ved Nordlandssykehuset. Det blir sykkelritt, hoppeslott og morsomme aktiviteter for store og små.

Gjennom hele 2024 har de samlet inn penger til Barnekreftforeningen. Resultatet får de ikke før i september, men Terje Cruickshank fra Team Rynkeby Salten kan avsløre at de allerede har samlet inn godt over to millioner kroner. En fantastisk innsats av de gulkledde, som avslutter sesongen med sykkeltur til Paris.

I år leverer de stafettpinnen videre til TV-aksjonen, som i 2024 samler inn penger til nettopp Barnekreftforeningen. Årets slagord er «Sammen for små helter» – en liten setning med stor betydning.

Vi tok en prat med Cruickshank, samt Hanne Myrvang fra TV-aksjonen.

Hør innslaget her: