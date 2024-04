Skellefteå AIK ble svenske mestere – På tide med ishall i Bodø?

Mandag var det stormende jubel på andre siden av grensen. Nesten så høyt at det kunne høres helt til Salten.

Skellefteå er for mange Bodø og Saltenværinger en kjent sommerdestinasjon, eller en by man gjerne drar til for å harryhandle. Før gikk også Silverexpressen mellom byene slik at man kunne sette seg på en buss som gikk hele veien fra Bodø til den svenske byen.

Det er heller ikke utenkelig at Skellefteå er den utenlandske byen flest bodøværinger ferierer i. Om ikke det er den mest besøkte byen utenfor landegrensene av bodøværinger så er det iallefall en av dem. De aller fleste som har vokst opp i Saltenområdet har nok minst en gang vært i «Guldstaden».

Tilbake til isen. Mandag kveld ble Skellefteå AIK, hockeylaget i byen, svenske mestere for fjerde gang. Etter å ha beseiret Rögle med totalt 4-1 i en best av syv serie ble det klart at de gule og svarte nok en gang kan kalle seg best i Sverige.

Det er intet annet enn imponere i en liten by hvor det bor ca 40.000 mennesker. Klubben har også relativt mange likhetstrekk med vår stolthet Bodø/Glimt. Begge lagene spiller i gult og sort, begge lagene har et trofe fra 70-tallet, men har gjort mest suksess i nyere tid. Begge lagene har også oppnådd denne suksessen etter å nesten ha gått konkurs og så vært gjennom en velykket omstillingsprosess for å berge klubben. Skellefteå AIK hadde før dette gullet tre, nå fire. Glimt har jo også tre seriemesterskap, men blir å ta nummer fire i år.

Heller er det ikke til å legge skjul på at begge lag har en rival i nord som spiller i rødt fra en litt større by, men med mindre suksess. Begge lag har også en rival lengre sør som spiller i hvit.

I Skellefteå Kommune finnes det flere ishaller. Ikke bare Skellefteå Kraft Arena som eies av kommunen hvor hockeylaget spiller sine hjemmekamper, ofte i et bort mot utsolgt stadion med en kapasitet på nesten 6000 personer.

Så kan man jo da spørre seg, når en litt mindre by nord i Sverige får til dette, hvorfor skal vi ikke få til å bygge en ishall i Bodø? De få alternativene vi har med den lille isflekken på Kvartal 99 og isbanen som lages på Mørkvedlia er full av glade barn og unge hele tiden i de få månedene det er mulig å bruke dem.

Er det ikke på tide nå å få en ordentlig ishall i Bodø? De har det i Narvik, de har det i Tromsø, de har mange i Skellefteå!

En ishall betyr ikke bare mulighet for ishockey, men den vil gi rom for alle typer skøyter både skøyteløp, kunstskøyting, curling med mer. I Stavanger brukes også ishallen til mange konserter gjennom året. Viktigst av alt vil det bety et kjempeflott fritidstilbud til barn og unge som vil kun komme til gode og berike bodøværingene.

Vi la nylig ut på vår facebookside en video som du finner ved å trykke her. Her spurte vi politikerne og folket om det ikke var på tide med en ishall i Bodø nå. Responsen fra folket var utelukkende at det er på tide med en ishall nå. Ingen politikere har ytret seg.

Trykk gjerne inn på videoen og del den. Det er på tide med en ishall også i Bodø nå, nå må politikerne komme på banen.