Skisprell og cup for store og små

Vintersportutøverene har hatt ekstra flaks i år.

I Bodø gjorde snøen sitt innpass allerede i november, og Bodø Alpinklubb kunne dermed åpne bakken i Skarmoen Alpinpark allerede i desember.

Mandag 15. Januar arrangerer Bodø Alpinklubb og Skarmoen Alpinpark en gratis aktivitetsdag for barn, til og med 10 år. Arrangementet, kalt «Skisprell» vil inkludere morsomme løyper med porter, hopp og kuler. Dette arrangementet er spesielt egnet for barn som aldri har prøvd alpinski før, og det vil også være muligheter for gratis utlån av ski.

Nb: Arrangementet har fri inngang, men begrensede plasser.

For de som ønsker å konkurrere, vil arrangementet bli etterfulgt av Sulland Cup.

Sulland Cup er cuprenn for barn, ungdom og voksne. Deltakerne vil kjøre en løype med Superslalåm i hovedbakken og kjører to omganger med tidtaking og speaker. De som deltar i minst 3 av 4 mandager i cuprennet vil være med i konkurransen om å bli cupvinner.

Påmeldingsfrist: Mandag 15. Januar klokken 16.00.

Hør innslaget her: