Trening med mening til inntekt for Barnekreftforeningen

Et sikkert vårtegn i Bodø er Team Rynkeby Salten.

Du har kanskje sett dem, med deres gule trøyer og gode humør.

Om 87 dager inntar de sykkelsetene sine og setter kursen mot Paris.

Årsaken? Å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

Førstkommende lørdag inviterer de til «Spin of Hope» på City Nord. Spin of Hope er et arrangement der bedrifter og privatpersoner kan betale et beløp for å sykle en eller flere etapper på en spinningsykkel på City Nord. Også her går inntektene til Barnekreftforeningen.

Vi har tatt en prat med Marielle Følvik, som er aktiv i klubben.

Hør mer om den gode saken her: