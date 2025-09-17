Stor stemning i Praha før CL-debuten

Stemningen i Praha er til å ta og føle på før Bodø/Glimt skal ut på sitt hittils tøffeste nivå noen sinne.

Dagen før det braker løs i den Tjekkiske hovedstaden møtte Kjetil Knutsen og Jostein Gundersen pressen. Her snakket de om hvordan laget har tenkt å angripe denne store kampen. Hør hva de hadde å si her:

Vi sendte direkte fra Bodø/Glimts åpne trening dagen før dagen. Hør sendingen vår her.

På kampdag samler supporterne seg på torget i Praha for å lade opp til kamp.

Vi var på plass og sendte direkte fra supporterpuben. Hør sendingen vår her.

Stemningen var på topp hos supporterne, her er en liten smakebit på hvordan det hørtes ut i Praha noen timer før avspark: