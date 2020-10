Største smitteøkning siden utrbuddet

I Bodø er det siste døgn registrert hele fire nye smittetilfeller. Det er den største økningen siden nedstengingen i mars.

Fortsatt er det arbeidsinnvandring som er den største smittekilden i regionen.

To av tilfellene er arbeidsinnvandring, mens smitte-situasjonen for de to andre er uavklart.

– Vi håper smittesporingen som nå pågår skal gi oss flere svar, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Det er ikke bare i Bodø smitten nærmer seg ny rekord, også i hele landet har det vært stor smitteøkning siste døgn.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 78 flere enn dagen før og 86 flere enn til samme tid forrige uke.

Dermed nærmer vi oss nivået fra mars. Da hadde Norge på det meste mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

Hør Siste Nytt her: