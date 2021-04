Svindelforsøk i konkurranser

Nettpatruljen og Operasjonssentralen hos Politiet fikk i påsken flere henvendelser om svindelforsøk. Dette i forbindelse med konkurranser og giveaways på sosiale medier.



– Vi har sett en markant økning i denne typen hendelser. Det er varierende fremgangsmetoder, men som oftest forsøker svindler å få tak i betalingsinformasjon fra personer på blant annet Facebook, sier Christer Aass i Politiets nettpatrulje.

Noen tips til deg som privatperson:

1. En god dose skepsis er sunt når du ferdes på internett🕵️‍ Virker det for godt til å være sant, så er det som regel det.

2. Sensitive personopplysninger som; Personnummer, kontonummer og kredittkortnummer hører ikke hjemme på Facebook. ⛔️

3. Internett har ingen landegrenser; det at en side plutselig bytter til engelsk eller plutselig får mange skrivefeil på norsk, som de ikke har hatt før. Kan være et tegn på at uvedkommende har tatt kontroll over siden, eller at siden er falsk.