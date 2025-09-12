Tilbake med knusende seier

Etter den første av tre lange landslagspauser denne høsten kom de helgule tilbake med en knusende seier.

Det var aldri noen tvil som hvor poengene skulle ende denne fredagskvelden i Bodø.

Håkon Evjen sendte Glimt i føringen allerede etter ti minutter spilt.

Etter det gikk det en halvtime før Glimt fikk straffe fem minutter før pause. Overraskende fikk Odin Bjørtuft ta denne. Fra straffemerket reddet keeper, men returen satt Bjørtuft i mål til 2-0.

Det så ut til å bli pauseresultatet før mannen som skaffet straffesparket Jens Petter Hauge elegant satt inn 3-0 like før pause. To av de målgivede sto debutant Ola Brynhildsen for.

Andre omgang fortsatte der den første slapp. 4-0 satte Jørgensen inn etter et fantastisk vakkert angrep konstruert av samme Hauge.

5-0 sto innbytter Fet for før Patrick Berg limet et frispark i krysset til 6-0.

Kristiansund fikk en trøstescoring for seksten år gamle Mikkel Bro Hansen fikk satt spikeren i kisten fra straffemerket til 7-1.

Dermed fikk Bodø/Glimt et perfekt utgangspunkt før Champions League-morroa sparkes i gang til uken mot Slavia Praha på onsdag, som du så klart hører direkte på Radio 3 Bodø.

Radio 3-børsen:

3: Ola Brynhildsen

Å debutere for landets beste fotballag er ikke nødvendigvis alltid så lett. Men Brynhildsen gjør det med ellegans og leverer to strålende målgivende før pause. En spiss som gir Glimt målpoeng fra start kan bli viktig både i gullkampen og Europa denne høsten.

2: Jens Petter Hauge

Scoring, målgivende og skaffer straffespark. Scoringen etter pause hvor han setter opp Jørgensen etter et elegant forspill kombinert med blant annet Auklend er det verdensklasse over. God kamp av Hauge!

1: Håkon Evjen

Nok en gang gjør Evjen en god figur i sin indreløperposisjon. Scorer kampens første mål som blir et viktig bidrag i hvordan denne kampen utvikler seg.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

18 Nikita Haikin

17 Jens Petter Hauge

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

4 Sondre Brunstad Fet

4 Daniel Bassi

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo