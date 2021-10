NRK’s bauta gjennom mange år Bjarne Brandal gjestet Nye Tippelaget denne uken.

Her ble det blant annet diskusjoner hvorvidt Glimt skulle slå Stabæk på bortebane for første gang på 17 år. Resultatet ble at de gamle fortsatt er eldst og Bjarne fikk rett på den.

Hør og se episoden her.

Slik endte oddsen: