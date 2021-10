Nye Tippelaget S2E3: Ole Toftesund

Denne uka var det den engasjerte treneren Ole Toftesund som var gjest i Nye Tippelaget. Hør episoden her.

Toftesund, eller Tofte, ble for alvor kjent gjennom serien med samme navn som gikk sin seiersgang på internett i 2015-2016. Stuntet hannes hvor han skulle samle sperm fra verdens beste fotballspillere for å danne et nytt fotballag gikk verden rundt og ble omtalt i flere av verdens største tabloider.

Denne uken gjestet han altså oss i Nye Tippelaget og episoden kan du høre og se her.

Her er kuppongen for denne uken: