Takker for seg i Tippelaget

Den populære duoen i Tippelaget på Radio 3, Anders Hammer og Jonas Kolstad, har besluttet å takke for seg. Neste sending blir deres siste.

Det etter for Anders sin del over 1000 sendinger på 21 år. Jonas kom inn i programmet som fast innslag i 2005 og har med det også en god del år og sendinger i sitt reportoar.

Etter så mange år med sendinger sier det seg selv at ikke alt har gått etter planen, faktisk var noe av det første som skjedde i Tippelaget at programleder Anders Hammer ble politianmeldt.

– Helt i starten endte det faktisk med en politianmeldelse. Det var det første året, og jeg gikk litt for langt. Da var det bare å legge seg langflat og be om unnskyldning. Det var god læring, sa Anders Hammer til Avisa Nordland.

Med det er en epoke over. Hammer har dette å si om sin avgang.

– Alt har sin tid, og nå føler jeg at det er nok. Det er vemodig, for «Tippelaget» har vært en stor del av livet mitt. Men samtidig føler jeg at det greit. Jeg har ikke den samme «passion» mer, og ting har gått på autopilot. Vi har hatt fine programmer, men interessen min har dalt litt. Jeg sier at jeg fikk to babyer i 1999. Den ene var datteren min, og hun skal snart kastes ut av redet. Den andre var «Tippelaget», og der kaster jeg meg selv ut nå, smiler Hammer.

Tippelagets fortsettelse

Men selv om de to programlederene takker for seg betyr det på ingen måte at konseptet Tippelaget er dødt. Stasjonssjef i Radio 3 Benjamin Solås håper nå på noen nye arvtakere som kan ta programmet videre.

– Vi har som mål å fortsette med «Tippelaget». Det avhenger av at vi klarer å finne de rette til å overta programmet, så om det er noen som ønsker det, er det bare å ta kontakt. «Tippelaget» har vært flaggskipet vårt i mange år, og er sikkert Norges lengstlevende sportsprogram på radio. Så vi ønsker absolutt å fortsette med programmet, sier Solås.

Anders Hammer håper også noen tar over stafettpinnen etter dem.

-Forhåpentligvis er det noen som kan gi «Tippelaget» ny giv. Gjennom alle årene har vi hatt mange fantastiske gjester, fra spillere og ledere i Glimt, til forretningsfolk og andre kjente. Jeg sitter igjen med mange fine minner. Vi har fått være med på veldig mye morsomt på grunn av dette, alt fra speakerjobber til konferanser. Det var også veldig morsomt å ha «Tippelaget» live på Sportsbaren, sier Anders Hammer til AN.

Er du den rette til å ta Tippelaget videre? Kontakt stasjonssjef Benjamin Solås på mail: benjamin(@)radio3.no!