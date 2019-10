To store artistslipp til Salten

14. Oktober ble en god dag for de som er glad i god musikk, det ble hvertfall dagen hvor vi fikk bekreftet at to skikkelige godbiter kommer til Salten i 2020.

Den største nyheten sto Parken Live for. Mens Parkenfestivalen 2018 huskes som en av de beste konsertopplevelsene til mange da a-ha avsluttet hele festivalen har mange mye å glede seg til av den grunn. Bandet kommer nemlig tilbake til Bodø i 2020.

Allerede i mars annonserte a-ha at de ville gjøre nok en verdensturne hvor de skal spille på store venuer verden over, riktig nok var det bare da Trondheim som fikk gleden av å høre ett av verdens mest suksessfulle band på norsk jord, men nå får flere glede seg og alt starter i Bodø!

For mens a-ha starter verdensturneen sin i Dublin om få uker, så er det Bodø som er først ut i Norge. De heldige utvalgte byene de skal besøke er Bodø, Trondheim, Stavanger og Oslo, og starter altså i kulturhovedstaden 2024.

1. Februar spiller a-ha i Nordlandshallen i Bodø, etterfulgt av konsert i Trondheim 7. Februar. Etter det må vi vente noen månder før de kommer tilbake til Norge og spiller i Stavanger 24. November, mens de spiller i Oslo Spektrum 27. og 28. November.

Rock til Fauske

Men det var flere enn Parken som slapp gledelige nyheter i dag, Gatafestivalen på Fauske som allerede har annonsert Stavangerkammeratene slapp en skikkelig godbit av en rockeartist i dag. Dette la de ut på sin facebookside:

– 🔥🤘Rock N Roll🤘🔥

TNT kommer til Gata 2020