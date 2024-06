UKM 2024 – 17 år gamle Lise har skrevet årets festival-låt

17 år gamle Lise Haugerøy fra Overhalla har skrevet årets festival-låt.

Den 21.-25. juni går landsfestivalen i UKM av stabelen i Bodø, og årets festival-låt er skrevet av 17 år gamle Lise Haugerøy fra Overhalla.

Låta var en av mange innsendte forslag fra hele landet. Den fikk særlig ros fra juryen bestående av unge musikere fra Bodø. Her ble det fengende refrenget og budskapet trukket frem som spesielt gode.

Låta, med tittelen «Vent og Sjå», er spilt inn i Bodø og Namsos.

Ansvarlig produsert er Kristoffer Nohr Unstad, kjent fra bandet Kråkesølv.

For Lise Haugerøy var det stort å få beskjeden om at hennes låt var valgt ut. Hun skrev «Vent og Sjå» som en reaksjon på at musikklinja hun studerte ved kanskje skulle legges ned.

– Den handler om å ha en drøm og muligheten til å oppfylle den, sier den unge artisten, som synes det er synd at kulturtilbud stadig legges ned.

Vi tok en prat med Nohr Unstad og Haugerøy. Hør innslaget her: