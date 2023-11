5 enkle siste liten-kostymer

Happy Halloween!

Knask eller knep nærmer seg med stormskritt og enten du har tenkt til å saumfare nærmeste butikk etter det beste godteriet eller kjøre den klassiske «skru av utelysene så ingen tror jeg er hjemme», kan dette bli en lang og gøyal kveld. Like gøy er det imidlertid ikke om man ennå ikke har funnet Halloween-kostyme. Her kommer 5 enkle tips til hva du kan kle deg ut som på Halloween:

Hør lydsaken her eller les de samme tipsene under:

1. Non stop i pose. Kostymet i seg selv er kanskje ikke så skummelt, men dersom du er en av de som har forsøkt å slå opp med favorittsjokoladen i alle år, kan man få frysninger av mindre. Alt du trenger er en sort søppelpose, en saks og fargerike ark. Klipp i vei! Lett som en plett.

2. She doesn´t even go here! Dette er en referanse fra den legendariske komedien Mean Girls som kom ut i 2004. Når filmen nærmer seg sitt klimaks, sniker Damian seg inn i en forsamling som i utgangspunktet kun skulle være for jenter. Alt du trenger for å kle deg ut som Damian er en blå hettegenser og et par solbriller. Det skal sies at referansen antakelig vil treffe best hos folk i 20- og 30-årsalderen.

3. Sul Sul! Kle deg ut som en Sim. Siden 2000 har det livssimulerende spillet gitt glede til store og små. Aldri før har det vært morsommere å fjerne bassengstigen, for den litt mørksinnede. Alt du trenger for å kle deg ut som en slik sim er et grønt ark, en saks, en ståltråd og et hårbånd. Jadosi! (Som forøvrig er simlish for: Jeg elsker dette!)

4. Weird Barbie. Barbie-feberen har aldri vært større enn i sommer. Folk fra hele verden strømmet til kinoen for å få med seg farsotten av en film. Ønsker du en tidsriktig referanse uten å presse deg inn i en tettsittende rosa badedrakt, finnes det muligheter. Du kan kle deg ut som «Weird Barbie», et fenomen som oppsto i Barbie-filmen. Her trenger du ikke gjøre annet enn å rufse til håret, sminke deg «stygt» og kle på deg en rosa fluffy kjole. Perfekt for deg som vil gjøre noe morsomt og annerledes. Og du? Her er det bare å finne fram tusjene og la barna tegne deg i ansiktet. Det er tross alt en del av kostymet, men påse gjerne at tusjen ikke er permanent…

5. Sist, men ikke minst har vi klassikeren spøkelset. Dersom du ikke orker å forlate huset, har du sannsynligvis alt du trenger til dette kostymet. Klipp et hull i lakenet og nyt Halloween-festen. Og du? Ønsker du å dra tidlig fra festen, kan du alltids alliere deg med en venn og bytte kostyme underveis. Ingen kommer til å vite at du har forlatt festen.