5 tips til å overleve «shitværet» på 17. mai

Salten har en grå nasjonaldag i vente. Her er 5 tips til hvordan du kan overleve nasjonaldagen i rødt, hvitt og «grått»:

1. Dropp paraplyen. Enten du velger å bruke flere hundrelapper på en bunadsparaply eller låner den som tilfeldigvis blåste fra naboens eiendom i fjor – Så kommer den til å fly i år og. Og hvem har vel noensinne følt seg særlig høy i hatten der de løper fram og tilbake for å prøve å bøye paraplyen i riktig retning igjen?

2. For all del skru av direktesendingen fra Oslo. På en dag som denne skal du slippe å høre om Norges strålende 17. mai-vær fra en reporter på Østlandet, som virker til å ha glemt at Nord-Norge også finnes. Hallo, her er vi!

3. Du slipper å bli solbrent og representere det røde i rødt, hvitt og blått.

4. Det kunne alltids vært verre. Det kunne jo for eksempel ha snødd.

5. Smil og vær glad for hver dag som går – 17. mai kommer alltids igjen til neste år. Forhåpentligvis med litt finere vær.

