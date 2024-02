– Bruker Fritz som alibi for å bli med kona si på show

Det kom kanskje som en overraskelse for mange at det skulle utvikle seg et vennskap mellom stylist og TV-personlighet Erlend Elias og brytetrener Fritz Aanes.

Gjennom 24 episoder og like mange liveshows, har Erlend Elias og Fritz Aanes delt livets gleder og refleksjoner i den suksessrike podkasten Homsen og Bomsen.

I beskrivelsen av podkasten Homsen og Bomsen heter det: Podkasten har som ambisjon å være en brobygger mellom alle rednecks og homser der ute som sliter med å se det fine med hverandre.

Dette har ført til at både Aanes og Erlend Elias har nådd et bredere publikum på hver sin kant. Fredag 23. februar er det klart for liveshow i et fullsatt Stormen konserthus.

Dette gleder Erlend Elias. Ved å spille sammen med Fritz, legger han mere til at flere tør å bli med kona si på show. Kanskje de bruker ham som alibi, undrer Erlend.

Vi har tatt en prat med Erlend Elias om det noe uventede vennskapet, hva Erlend og Fritz har lært av hverandre, og ikke minst hvilket realityprogram Erlend Elias ville dratt med seg Fritz på.

Hør innslaget her: