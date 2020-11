Disse bodøværingene er mest populær på Twitter

Lurer du på hvilke bodøværinger som har mest følgere på twitter? Vi har satt sammen en liste med de 10 bodøværingene med flest følgere som vi kunne finne.

Bodø/Glimt har i aller høyeste grad tatt over twitter de siste dagene etter seriegullet ble en faktum, men hvilke bodøværinger er det som er best på twitter?

Musikkbodø preger listen godt, men det er fotballfolket som topper. Jens Petter Hauge genererte masse nye følgere etter overgangen til AC Milan, men han må riktig nok se seg knust av en annen fraflyttet bodøværing!

Her er listen over de bodøværingene vi fant med flest følgere:

10: Reidun Kjelling Nybø (@ReidunN) – 2362 følgere

Den tidligere redaktøren i Avisa Nordland som nå jobber i Norge’s redaktørforening kommer seg akkurat inn på listen, bare noen få følgere fler enn blant annet Glimtprofil Aasmund Bjørkan.

Nybø twitrer mye om Bodø/Glimt som må jo være en god følgesgenerator om dagen. Riktig nok er det hovedsaklig hennes tweets om pressenorge som sender henne inn på top 10 listen.

9: Børre Arntzen (@Boarntze) – 2367 følgere

Fra en tidligere AN redaktør til en nåværende redaktør, nærmere bestemt redaktør i Bodø By.

Det er utrolig nok bare 5 følgere som skiller 10. og 9. plass i skrivende stund. Vi vil tro Reidun tar opp denne kampen når hun ser dette!

I tillegg til ganske likt antall følgere twitrer de to første på listen også mye om det samme. Bodø/Glimt og journalistikk. Børre litt fler tweets med egne meninger og kommentarer dog, kanskje det er grunnen til at han har generert fem fler følgere?

8: Vigleik M. Aas (@VigleikM) – 3528 følgere

Etter en svært jevn 10. og 9. plass skal vi opp noen hakk med følgere til nummer 8 på lista. Her finner vi også første «ukjente» bodøværing på lista.

Selv om denne karen ikke har samme kjendisfaktor som andre navn på lista er han god på twitter. Helt ukjent er han selvfølgelig ikke, Vigleik er jurist og jobber for arbeidstilsynet.

Som de to tidligere er det noe Bodø/Glimt preg her også, men denne twitterkontoen handler mest om politikk.

7: Thomax Beats (@thomaxbeats) – 3782 følgere

Første musikkprofil på lista. Han er også første med «vertified» merke på twitter, noe man gjerne skal være greit kjent for å få.

Mye Glimt-twitring fra Thomax, men det er vel hverken musikken eller glimtengasjementet som gir han følgere.

Det må vi vel konkludere med at er humoren og kreativiteten hans som genererer både følgere å likes for den populære produsenten.

6: Morten Abel (@MotenAbel) – 6281 følgere

Etter nok en gang to jevne plasser er det et stort hopp mellom 7. og 6. plass. Med sine over 6000 følgere kommer Morten Abel godt inn på listen.

Vi måtte riktig nok vurdere lenge om vi i det hele tatt kunne kalle Morten bodøværing og ta han med på denne listen. Abel er tross alt født i Bodø og tilbrakte sine første leveår på Bertnes.

Men i ung alder flyttet familien til vestlandet og det at Abel faktisk prater stavangerdialekt er jo nesten et hån. Men vi liker jo å være stolte av det vi kan være stolte av, Morten Abel har hatt en strålende karriere og vi får vel ta han med her også.

Vi kan ikke se han la ut noe om Bodø/Glimt sitt seriegull da, det er jo et stort minus. Utover det twitrer han mest om seg selv om musikken sin.

5: Jørgen Nordeng (@Joddski) – 8624 følgere

Igjen et lite hopp mellom plassene. Jørgen, eller Joddski, er jo egentlig ikke bodøværing. Han er fra Ørnes og har også flyttet til Oslo.

Men, det er liten tvil om at det er mye Bodø i mannen, så vi har valgt å ta han med for som han selv synger i Bodø state of mine:

«Æ e mere Bodø enn han Mini, oh really? Nei, men æ har boosta byen nå vanvittig».

Det sier vi oss enig i at han har og får dermed være bodøværing på denne listen.

Jørgen er ikke så aktiv på twitter og det går gjerne en måneds tid mellom hver gang det kommer noe fra han. Stort sett musikkrelatert.

4: Øystein Lund Andersen (@OysteinVolcano) – 9095 følgere

For å bli god på twitter gjelder det å finne et tema å twitre om, og holde seg til det. Det har denne andre ukjente bodøværingen gjort.

For som twitternavnet hans sier så handler denne profilen om vulkaner. Andersen er fra Bodø men bor i Indonesia.

Vi må tro han er glad i adrenalinkick siden det han gjør er å reise rundt for å fotografere og filme vulkaner og naturkatastrofer.

En litt risikabel jobb, men det blir hvertfall følgere på twitter av slikt, og ikke minst kule bilder og filmer som vi kan se på profilen hans.

3: Håkon «Hallzerk» Fjærli (@hallzerk) – 12.087 følgere

Førstemann inne på Top 3 listen er en idrettsmann fra Bodø, en idrettsmann i en noe uvanlig idrett nemlig E-sport.

Håkon er profesjonell Counter-Strike spiller, og spiller for den amerikanske organisasjonen Dignitas.

Til tross for lite oppmerksomhet lokalt og kanskje noe ukjent i Bodø sitt bybilde har denne karen vært mye omtalt bl.a hos TV2 Sporten det siste året som satser på E-sport.

Følgerne hans er stort sett fra spillmiljøet rundt om i verden, som er mye aktiv på twitter. Tweetene hans handler i stor grad om gaming.

Håkon er sammen med Thomax de eneste på listen som har «vertified-kontoer»

2: Jens Petter Hauge (@jenspetter99) – 18.700 følgere

Som nevnt i innledningen rant det inn følgere hos Jens Petter etter overgangen til AC Milan.

Det var riktig nok først etter han fikk en shoutout av landslagskompis Erling Braut Haaland som sørget for at den populære profilen @443 fulgte han, at følgerne startet renne inn.

Jens Petter er ikke veldig aktiv på twitter og det tar lang tid mellom hver gang han twitrer noe. Faktisk har han bare seks tweets siden nyttårsaften 2017, det er noe spesielt til å ha så mange følgere. De få tweetene han sender omhandler i stor grad fotball, før Bodø/Glimt men nå AC Milan (1 tweet).

Til tross dette renner det fortsatt inn følgere hos han og det tallet vi har publisert har sikkert økt fra dette ble skrevet til artikkelen ble publisert. Vi kan vel bare anta at om JPH bestemmer seg for å bli en aktiv twitrer tar han nok igjen førsteplassen på denne listen ganske raskt.

Så, hvilken Bodøværing har flest følgere på twitter? Jo nok en fraflyttet en.

1: Mini Jakobsen (@minilikeblid) – 55.129 følgere

Med en soleklar ledelse, faktisk godt over dobbelt så mange følgere som andreplassen finner vi gode gamle Mini.

Den lille fotballspilleren, kjent som han som tar salto eller Norge’s Messi er den bodøværingen med flest følgere på Twitter.

Mini som er født i Lofoten flyttet i ung alder til Bodø og har blant annet gått på skole i byen, derfor får også han telles som bodøværing i denne listen.

Han har riktig nok skuffet mange med å bli trønder, men i motsetning til Morten Abel er det ingen tvil om hvor Mini kommer fra når han prater.

Den tidligere fotballspilleren startet proffkarrieren i Glimt, men har også spilt for flere lokale klubber som Junkeren og Grand.

Videre dro han til Rosenborg for så noen år i utlandet før karrieren ble avsluttet igjen i Trondheim og RBK, hvor han fortsatt oppholder seg.

På twitter er det meste fotballrelatert for denne bodøværingen som da altså topper listen som mest populære bodøværing på twitter.

Vi understreker: Denne listen er laget av oss og er ikke en offisiell liste fra twitter, vi tar forbehold om feil i listen. Personene på denne listen har vi funnet etter søk på bodøværinger vi antok hadde masse følgere og etter å bla gjennom de følgere vi har på vår twitterkonto (@radio3bodo). Hvis du vet om noen bodøværinger som hadde kommet inn på listen tips oss gjerne enten ved å sende oss en melding til vår twitterkonto eller facebookkonto. Du kan også sende mail til oss på studio @ radio3.no.