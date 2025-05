Kommunen som ikke finnes

Hvordan ville din drømmekommune sett ut?

Hvilket kommunevåpen ville du valgt, og hvordan ville du unngått å havne på den fryktede ROBEK-lista?

I kjølevannet av kommunereformen for noen år siden, valgte Martin Losvik å ta saken i egne hender og dikte opp sin helt egen kommune. En kommune han har jobbet med i flere år, til tross for at den strengt tatt ikke eksisterer. Med slagordet «Vill, vakker og nådeløs», leker Losvik seg med gjenkjennbar kommunal humor på den populære facebook-siden Losvik Kommune.

At interessen skulle bli så stor, hadde han aldri sett for seg, og han får stadig meldinger av folk som skulle ønske de kunne bosette seg i Losvik.

Fredag 16. mai står han på scenen på Beddingen med det han selv omtaler som årets mest inspirerende foredrag.

Hør Martin Losvik fortelle mer om det absurde prosjektet her: