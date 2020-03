Nytt radioprogram: KaranteneTia

Mandag hadde Radio 3 premiere på et helt nytt radioprogram som heter KaranteneTia. Et enmannsshow som handler om å være i karantene. Hør alle episodene her.

Tia Elvira (12) går i 7. Klasse på Mørkvedmarka Skole. Hun har vært med på flere innslag tidligere her på kanalen og blant annet anmeldt festivaler som Familiegata på Fauske og Familieparken/Parken Ung i Bodø.

Nå sitter hun i karantene sammen med familien sin, hverdager klokken 14 skal hun nå prate om hvordan det er å være i karantene, samt komme med tips til hva man kan gjøre i karantene.

Tia bor tilfeldigvis i samme hus som Ansvarlig redaktør i Radio 3, dermed har hun hjemmestudio i sin egen kjeller og lager radioprogram på cirka et kvarter hver dag. Alle episodene kan du høre her:

KaranteneTia Episode 1: Intro

Har du tips til hva hun kan prate om? Eller tilbakemeldinger? Send en e-post til studio@radio3.no eller send en melding til facebooksiden vår.