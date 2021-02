Sjekk denne litt uvanlige boligannonsen

En bolig fra Meierikvartalet i Bodø har fått massiv oppmerksomhet i hele landet etter en aldri så liten tabbe fra megleren.

For med den interessante bildeteksten «her kan man kanskje pul» har boligannonsen spredd seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og har også fått omtale i flere av landets største mediehus.

I Avisa Nordland, som omtalte saken først, legger megleren seg paddeflat etter hendelsen og forklarer det som et uhell.

– Det er helt utilgivelig, og jeg merket det ikke før det ble lagt ut. Når jeg oppdaget den åpenbare tabben fjernet jeg bildet og tekst med det samme, sier megleren.

Hvordan kunne dette skje?

– Det har seg sånn at jeg satt sammen med selgeren som er en slektning av meg og lagde bildetekstene. Det var ment som en spøk, men jeg klarte ikke å fange det opp før det var for sent, sier megleren hos Nordvik.

– Jeg burde sett det og det er min feil at jeg ikke oppdaget det. Vi kan ikke annet enn å beklage på det sterkeste at dette har skjedd, sier han til an.no.

Også mediehus som Tv2 og NRK har omtalt saken fra Bodø.