– Tungtvann-tattovering er absolutt noe for meg!

Staysman kommer til Bodø og Svømmehallen denne fredagen med sitt prosjekt «Norge rundt med Staysman», der han covrer lokale hits. Vi slo av en prat i forkant av konserten.

Stian har nylig blitt 40 og det første som skjedde under en konsert etter fylte 40, var at han fikk strekk i begge leggene. – Det er åpenbart at alderen er i ferd med å ta meg igjen, sier Stian.

Under sin Norgesturne står nå Nordland for tur, og Staysman har denne gangen fått med seg de lokale legendene RSP og Joddski, og sammen gir de ut en ny versjon av «Railltut».

Hør innslaget under: