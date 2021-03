Smittevernlegen i Bodø har i dag besluttet at Bodø og Bodin videregående skoler stenges i en uke, fra og med 18. til og med 24. mars. Bakgrunnen for beslutningen er at kommunen trenger å få kontroll over smittesituasjonen i Bodø.

Foreløpig varer stengingen i en uke, som er den tidsperioden loven gir mulighet til. Det betyr samtidig at kommunen fortløpende vil vurdere eventuell forlenging av vedtaket, dersom smittevernlegen ser at det er behov for det.

– Ja, vi følger smittesituasjonen tett, og ser nå at et tiltak som kan begrense smitten er å stenge videregående skoler i kommunen. Vi forstår at det er et ganske ekstremt tiltak for elevene, men håper at et slikt inngrep på et tidlig tidspunkt kan forebygge flere stenginger, sier smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

For elevene ved de to videregående skolene betyr stengingen heldigital undervisning mens vanlig timeplan følges.

– Det er viktig at elevene får et godt faglig tilbud mens stengingen pågår, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar. Hun presiserer at enkelte elevgrupper likevel vil få et tilbud på skolen den kommende uken.

Det vil også være muligheter for fysisk undervisning i praktiske fag, eller praktiske øvelser hvor nødvendige smittevernstiltak kan ivaretas, ifølge Høiskar.