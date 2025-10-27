NETTRADIOPODKASTER 29. oktober 2025
   
Voldtektsdom i Saltenværingenes ferieparadis skaper sinne internasjonalt

Benjamin Solås27.10.2025
Mange Saltenværinger ferierer i Skellefteå. Foto: Benjamin Solås.

Her er Siste nytt. Hovedoppslaget er en voldtektsdom i Saltenværingenes ferieparadis Skellefteå, som har fått oppmerksomhet i store deler av verden og skaper sinne.

For ett år siden ble en 16 år gammel jente voldtatt i Skellefteå under en gangbro på vei hjem fra jobb på McDonalds. Voldtekstmannen, en flyktning fra Eritrea uten oppholdstillatelse, fikk nylig dommen sin og vises ikke ut av landet. Det har skapt sjokkbølger i Sverige og nyheten har nå gått internasjonalt.

Blant annet Tesla-grunder og X-eier Elon Musk skriver på nevnte platform at det er «Insane».

Spesielt reageres det på at det i dommen fra Hovedretten i Øvre Norrland står at gjerningsmannen ikke skal utvises fordi «voldtekten ikke varte lenge nok eller var grov nok».

Sveriges Statsminister Ulf Kristersson (M) har også kastet seg på ballen og publiserte en video før helgen at ingen i Sverige skal være nødt å uroe seg over å kunne møte på sin voldtektsmann på gaten igjen.

Nyheten fikk for alvor oppmerksomhet etter den nå 17 år gamle jenta Meya gikk ut i lokalavisen Norran med sin historie for å hjelpe andre som opplever noe lignende.

Hør Siste nytt her:

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 29 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

