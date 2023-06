Blues & Bullshit 01.06.2023

1. Stuff I`ve Been Through – Alabama Mike

2. Good Die Young – Larry McCray

3. I`ve Got Nothing But Time – Monster Mike Welch

4. Grinder Man – Pinetop Perkins

5. Hide In The Backyard – Marius Lien

6. Down The South Side – Cash Box Kings

7. Cheat The Devil – Anthony Rosano

8. Graveyard Gate – Nigel Mack

9. Barnyard Blues – Dylan Triplett

10. Sexy Ways – John Németh