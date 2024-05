Blues & Bullshit 02.05.2024

————————————————

1. I Go To Bed With A Worry – B.B. And The Blues Shacks

2. Maybe Someday Baby – Seth James

3. Sugar In Your Grits – Mick Kolassa

4. Frøken faen – Jan Arild Sørnes

5. Dæven om du tør – Jan Arild Sørnes

6. I Got You – Chad Rupp, The Sugar Roots

7. Cadillac Man – Rick Vito

8. Chitlin`Pickin` – Brothers Brown

9. Lonesome Homesick Blues – Sue Foley

10. High Ballin`Train – Chickenbone Slim

11. Sleeping In The Ground – Johnny Mastro & mama`s Boys

12. Long Gone Mama – John Clifton