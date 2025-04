Blues & Bullshit 03.04.25.

1. She Tried to Ruin Me – Snooky Pryor

2. Storm Warning – Charlie Musselwhite

3. Can’t Catch My Breath – Matts Schofield

4. I’m Done Running – Samanta Fish

5. Tell Me ‘Bout it – Louisiana Red, Bob Corritore

6. Dealin’ With The Devil – Giles Robson, John Primer

7. I bluesens tegn – Jan Arild Sørnes

8. Mean Old Dry Spell – Daniel Eriksen

9. This Land Is Your Land – Andrew Duncanson, Michael Peloquin

Link til spotify kommer her.