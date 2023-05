Blues & Bullshit 04.05.2023

—————————————

1. Cocaine and Chicken Friacassèe – John «papa» Gros

2. I Got Loaded – Jimmy Carpenter

3. DBA – Dean Zucchero

4. Straight From The Bottle – Johnny Rauuls

5. Bon Temps Rouler – Kenny Neal

6. Such A Night – Malcom Rebennack (Tribute Joe Krown)

7. Yazoo River – Tony Holiday

8. Highway 61 Revisited – Edgar Winter

9. My Way Or The Highway – Bernard Allison

10. I Play The Blues – Larry McCray