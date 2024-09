Blues & Bullshit 05.09.2024

———————————————

1. Won`t Give Up – The Fabulous Thunderbirds

2. The Gate Of Gatemouth Brown – Tab Benoit

3. Blues Power – Clarence «Gatemouth» Brown

4. Centerline – Albert Castiglia

5. Maybe Someday Baby – Seth James

6. Serves Me Right To Suffer – Knock Out Greg

7. I`m Still Alive – Colin James

8. Babe And Ricky`s Inn – Zac Harmon

9. I`m Ready – Humble Pie

10. I Played The Game – Rusty Zinn

11. Wine O`Clock – Shemekia Copeland

12. Talkin` Overseas Pirate Blues – Ian Siegal & Jimbo Mathus

13. I Know You Love Me – Duke Robillard

14. I Am The Train – Ian Siegal

15. Keeping The Blues Alive – Arne Skage

16. Internet Cowboys – Seasick Steve

17. Road Runner – Damon Fowler

18. Down On The South Side – The Cashbox Kings

Post Views: 58