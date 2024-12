Blues & Bullshit 05.12.2024

1. Whatcha Do To Me – The Fabulous Thunderbirds

2. Balling The Jack – Ian Siegal

3. Go Be Free – Sonny Gullage

4. Is There Anybody Up There? – Shemekia Copeland

5. Maybe Someday Baby – Seth James

6. What The Hell – Mark Hummel

7. Getaway Blues – Eden Brent

8. I Found A Dollar Looking For A Dime – Ronnie Baker Brooks

9. Gettin`My Blues On – Johnny Burgin

10. West Georgia Blues – Jontavious Willis

