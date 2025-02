Blues & Bullshit 06.02.25

Torsdag 6. februar var det endelig duket for blues igjen!

Geir-Anders var på plass i studio og i anledning USAs markering av Black History Month, ble dette et gjennomgående temaet for dagens sending.

Disse låtene ble spilt:

1. Taj Mahal – Mailbox Blues

2. Ruthie Foster – Take it Easy

3. Mavis Staples, Levon Helm – When I Go Away

4. Frank Catalano, Lurrie Bell – Set Me Free

5. Jontavious Willis – Rough Time Blues

6. Piper And The Hard Times, Revelation

7. Bob Corritore, Bobby Rush – I’ve Got Three Problems

8. Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd – Who Was That

9. Bob Corritore, John Primer – This Little Voice

10. Terrance Simien, The Zydceco Ecperience, Kenny Wane, Shepherd – Franklin’s Tower