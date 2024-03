Blues & Bullshit 07.03.2024

1. Long Gone Mama – John Clinton

2. Texas Girl And Her Boots – Carolyn Wonderland

3. Small Town Nashville Blues – Christina Vane

4. Have A Talk With God – Mike Zito

5. No Magic (On The Street) – Walter Trout

6. Ain`t That A Crime – Chris O`Leary

7. Easy On The Eyes – GA-20

8. Grown Ass Man – Tinsley Ellis

9. Pick Up The Slack – James Harman

10. Matchbox – Mike Sanchez