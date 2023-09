Blues & Bullshit 07.09.2023

—————————————-

1. Everybody Already Knows – Eden Brent

2. Don`t Start Crying Now – Johnny Hoy And Bluefish

3. Doubtin` Thomas – The Caddilac Kings

4. The Longer That I Live – Curtis Salgado

5. Rollercoaster Ride to Hell – Spoonful Of Blues

6. (This Is My) Amnesty – Jo Harman

7. Date Bait – The Jelly Roll Men

8. Play By The Rules – J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters

9. Noahs Ark – Reidar Larsen

10. Love This Way – Leon Russel