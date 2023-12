Blues & Bullshit 07.12.23

Ny sending, nye eventyr. Geir Anders, bedre kjent som Miss Kitty, har med seg julegave til Freddy.

Aaalt for tidlig mener Freddy, som lover full guffe og to timers sending 21. desember….

Forutsett at Bodø/Glimt vinner Cup-finalen da. Vinner Molde må vi nøye oss med en. Ja Ja.

I dagens episode hedres en blues-legende som gikk bort alt for tidlig og det blir dobbelt låt av Spoonful Of Blues.

Len deg tilbake og nyt. I dagens episode får du høre følgende låter:

1. I go to beed with a worry – Chick Morris

2. Losing every battle – Monster Mike Welch

3. Beauty Clinic Frankenstein – The Kokomo Kings

4. Deadlines – Joakim Tinderholt & His Band

5. Miss Kitty – Robert Finley

6. Breaking Up – Spoonful of Blues

7. Delta Porch – Spoonful of Blues

8. Devil on my shoulder – Willie J. Campbell

9. Your bark is worse than your bite – The Nick Moss Band

10. The Right Man – D.K. Harrel