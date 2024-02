Blues & Bullshit 08.02.2024

1. The Bait In The Snare – The Nick Moss Band

2. If I Had Possession Over Judgement Day – Monster Mike Welch

3. The Blues Is Alright – John Primer

4. Horns Below Her Halo – Selwin Birchwood

5. Stuff I`ve Been Through – Alabama Mike

6. Tell Me The Truth – Johnny Rawls

7. Unmarked Road – Doug Macleod

8. Hey Sweet Mama – Blood Brothers

9. Yoy`re A Queen – D.K. Harrell

10. Rob & Steal – Tony Holiday