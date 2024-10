Blues & Bullshit 10.10.2024

1. Wineheaded – Ian Siegal

2. Blues City Cafe – Chad Rupp And The Sugar Roots

3. I`m Ready – Doug Deming & The Jewel Tones

4. 911 – Rick Estrin And The Night Cats

5. Hard Luck Blues – Little Milton

6. Boyou Man – Tab Benoit

7. Den fineste dama – Kent Erik Torvalsen

8. Love On A Shelf – Celso Salim & Daryll Carriere

9. Devilment – Colin James

10. Honey And Hash – JP Soars

