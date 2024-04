Blues & Bullshit 11.04.2024

————————————————

1. Get By – Tony Holiday

2. Leopard-Skin Pill-Box Hat – Cat Power

3. Bout To Make Me Leave Home – Eddie 9V

4. Terre Haute – The Killborn Alley Blues Band

5. No Lovin` – The Black Keys

6. Somethings Going `Round – Grace Cummings

7. Nobody Called It The Blues – The Cash Box Kings

8. In The Night – Mitch Woods

9. Going Down The Line – Down Home Super Trio

10. Turn Off Your Tv – Walter Trout