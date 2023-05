Blues & Bullshit 11.05.2023

————————————–

1. Leva som en luffare – Rolf Wikström

2. FLorida Man – Selwyn Birchwood

3. That`s on You, That`s on Me – Drew Holcomb & The Neighbors

4. My Sugar Mama – John Primer

5. Blues for Thorup – Notodden Bluesband

6. The Last Time – John Nèmeth

7. Drinkin`Liquor And Chasin`Women – Larry McCray

8. Beat The Devil – Tinsley Ellis

9. In Your Darkest Hour – Charlie Musselwhite