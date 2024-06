Endelig torsdag. Endelig blues!

Freddy og Geir-Anders gir deg det beste av det beste, og en populær spalte er tilbake. Hva irriterer deg?

I dagens episode får du høre følgende godlåter:

Blues & Bullshit 13.06.24

1. Chris Cain – You Won’t Have A Problem When I’m Gone

2. Howlin’ Wolf – Killing Floor

3. The Kokomo Kings – If I Was an Alien

4. Lucky Peterson – Out Of The Frying Pan

5. Toronzo Cannon – Shut Up And Play!

6. Monster Mike Welch – Offswitch Blues

7. Rick Estrin and the night gate – I Finally Hit The Bottom

8. The Voodoo Saints – Sunday Morning

9. Thorbjørn Risager & The Black Tornado – Already Gone