Blues & Bullshit 14.11.2024

——————————————-

1. Ride With Me Baby – Nathan James

2. Blues In My DNA – Ronnie Baker Brooks

3. High Time For The Devil – Mark Hummel

4. Pontiac Blues – Cash Box Kings

5. Mean Old Dry Spell – Daniel Eriksen

6. Living In Heartache – The Nick Moss band

7. Goddamn Biscuit – Fantastic Negrito

8. Internet Cowboys – Seasick Steve

9. Hollering – Daniel Eriksen

