Blues & Bullshit 15.05.25 – «Hvor er Fotball-Freddy?»

Endelig tilbake i studio! Fotball-Freddy er opptatt med fotball og Geir-Anders lader opp til 17. mai med masse god blues, samt en god dose bullshit.

Intet nytt under solen der altså.

I dagens episode får du høre følgende låter:

Blues & Bullshit 15.05.25

1. Born in Missisippi – John Primer

2. Feelin’ Better Now – Andrew Duncanson, Michael Peloquin

3. Holes – Janiva Magness, Sue Foley

4. I Learned The Hard Way – Knock-Out Greg

5. Junkyard Dog – Taj Mahal, Keb’ Mo’

6. Which Way Do We Go? – Brandon Santini

7. Hard Times – Ledfoot

8. Late Night Get Down – Southern Avenue

9. Grown Now – D.K. Harrell

10. Gimme Gimme – The Seatsniffers

11. Famous in My Phone – Selwyn Birchwood

12. Shaky Sunday – Sam Rocket & His Blues Prisoners