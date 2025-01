Blues & Bullshit 16.01.2025

1. Daddy`o – Eric `slim` Zahl & the South West Swingers

2. Give Me The Road – Kid Andersen

3. Done Deal – Kid Ramos

4. Blow Wind Blow – Giles Robson, John Primer

5. I`ve Got Three Problems – Bob Corritore

6. 5$ SHAKE – Kai Strauss

7. Lonesome Homesick Blues – Sue Foley

8. Woke Up And Smelled The Coffee – Tommy Castro, The Painkillers

9. Climbed a Mountain – Thorbjørn Risager & The Black Tornado

