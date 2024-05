Blues & Bullshit 16.05.2024

——————————————

1. The Solution – The Nick Moss Band

2. 662 – Kingfish

3. Crawlin`Kingsnake – John Primer & Bob Corritore

4. Sooner Or Later – John Nèmeth

5. Hey Sweet Mama – Mike Zito & Albert Castiglia

6. The Right Man – D.K. Harrell

7. Hey Bartender – Doug – Macleod

8. Human decency – Sugaray Rayford

9. Keeping The Blues Alive – Arne Skage

10. Hei Du Der Oppe – Jan Arild Sørnes

11. You Don`t Know What You`re Doin`- Duke Robillard