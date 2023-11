Endelig ny episode! Freddy og Geir-Anders er på plass på selveste Thanksgiving. Klare med masse deilig blues!



I dagens episode får du høre følgende låter:

Blues & Bullshit 23.11.2023

————————————————–

1. Out In The Country – Canned Heat

2. Feed The Greed – Arne Skage

3. Single Room – Johnny Sansone

4. Lord Have Mercy – Durand Jones

5. Psycho – Ian Siega

6. Ramble no more – Nat Myers

7. Jumper On The Line – R.L Burnside

8. I Was Wrong – Coco Montoya

8. Tootie Ma – Arne Skage

9. My Way Or The Highway – Bernard Allison