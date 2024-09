Blues & Bullshit 19.09.2024

Tommy Tito på besøk i studio!

—————————————-

1. Wild Girl On The Run – Tommy Tito

2. Lawdy miss Clowdy – Lloyd Price

3. Long Walk – Tommy Tito

4. I Don`t Mind – Tito Lausteen Quartet

5. Cold Shot – Stevie Ray Vaghuan

6. Brown Eyes – Tommy Tito

7. I Want To Know – Tommy Tito

8. Little Queenie – Jerry Lee Lewis

9. One Night With You – Tommy Tito