Blues & Bullshit 19.12.2024

——————————————

1. Santa Claus Is Messin` With The Kid – Bryan Lee

2. Christmas Blues – Canned Heat

3. Christmas Coming – The Dig 3

4. I Need A Man Down My Chimney – Barbara Carr

5. Presents For Christmas – Solomon Burke

6. Run Rudolph Run – Lemmy

7. Christmas Must Be Tonight – The Band

8. Havana Santa – Mike Farris

9. Merry, Merry Christmas – Koko Taylor

10. Christmas Blues – Billy Flynn

11. Blott En Dag – Freddie Wadling

12. Christmas By My Telephone – Trickbag

13. Christmas Comes But Once A Year – B.B. King

14. A Bluesman`s Christmas – Coco Montoya

15. Ghost From Christmas Past – Christone «Kingfish» Ingram

16. It`s Christmas Time In Texas – Los Lobos

17. Merry Christmas Baby – Otis Redding

18. Christmas Snow – Michael Burks

19. Christmas Time Again – Lynyrd Skynyrd

20. Christmas Here – Johnny Augland

21. Really Been Good This Year – Saffire-The Uppity Blues Women

