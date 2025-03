Blues & Bullshit 20.03.2025

1. She`s My Baby – Erik Harstad Band

2. This Is My Country – Mavin Staples

3. Damned If I Do – Max Hightower

4. Look Out Highway – Charlie Musselwhite

5. One More Night – Tommy Castro

6. Twist My Fate – Tony Holiday

7. Batty Crazy – Mississippi Heat

8. Stranger Blues – GA-20

9. Dog Me Around – Eddie 9V

10. Sooner Or Later – Carolyn Wonderland

