Blues & Bullshit 21.03.2024

1. I Feel So Good – GA-20

2. Kom Till Mei Kvinna-Live – Rolf Wikstrøm

3. Down In The Bottom – John Primer & Bob Corritore

4. Prison Boudn Blues – Jolly Jumper

5. You Cant`t Stop Her – Willie J. Campbell

6. Take A Ride – The Dig 3

7. Overnight Sensation – Jackie Payne

8. Already Found – Josh Smith

9. Horns Below Her Halo – Selwyn Birchwood

10. High Rolling – Thorbjørn Risager