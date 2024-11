Blues & Bullshit 21.11.2024

———————————————

1. Buddy Guy – Cognac

2. Trickbag – Greasy Chicken

3. Seasick Steve – Let The Music Talk

4. Robert Jon & The Wreck – Radio

5. Southern Hospitality – Together Again

6. JP Soars – Brick By Brick

7. Jovin Webb – Bottom Of a Bottle

8. Mark Hummel – High Time For The Devil

9. Johnny Hoy & The Bluefish – You Ain`t Too Old

